Les obsèques de la reine Elisabeth II ont lieu ce midi dans l'abbaye de Westminster

Elisabeth II

La cérémonie commencera à 11 h (heure anglaise) soit midi heure française.

Devant le cercueil de la reine, arrivé sur un affaut de canon, placé dans le chœur de l’abbaye, l’archevêque de Canterbury, dirigeant spirituel de l’Église anglicane, récitera le sermon, écouté par les quelque 2 000 invités, assis dans la nef, en présence de Charles III, et de toute la famille royale, dont le prince héritier William en uniforme militaire, tandis que le prince Henry était lui, en civil, n'occupant plus de fonctions officielles au sein de la famille royale.

Parmi eux se trouveront les leaders du Commonwealth, du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, à la présidente indienne, Droupadi Murmu, en passant par les dignitaires fidjiens et samoans. Sont également invités Joe et Jill Biden (qui est arrivé dans son propre convoi de voitures blindées, contrairement aux autres chefs d'Etat, qui devaient arriver en car) les autres comme Emmanuel et Brigitte Macron, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou le président brésilien, Jair Bolsonaro sont arrivés en bus pour des questions de sécurité et d'organisation explique Le Parisien.

Du côté des monarques européens sont attendus Albert et Charlène de Monaco ou le roi Felipe VI d’Espagne et la reine Letizia. L’ex-roi Juan Carlos sera présent, tout comme les familles royales du Danemark, de Suède, de Norvège, de Belgique et des Pays-Bas. Même l’empereur du Japon Naruhito et l’impératrice Masako quitteront leur île pour leur premier voyage à l’étranger.