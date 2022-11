Les images du Mondial au Qatar alimentent le mouvement de contestation en Chine

Alors que le pays entier vit encore sous d'intenses restrictions liées à la politique « Zéro Covid » appliquée par les autorités, les Chinois ont pu assister à des retransmissions de matchs de la Coupe du monde au Qatar où le virus semble absent, au regard de l'ambiance dans les tribunes.

De quoi alimenter l'incompréhension et la colère de la population, alors que de nombreuses manifestations éclatent aux quatre coins du pays.

Lors de la diffusion du match d'ouverture Qatar-Équateur le 20 novembre, de nombreux internautes ont fait part de leur désarroi sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, face aux images de milliers de supporters sans masques présents dans le stade Al Beyt.

« Pourquoi ne portent-ils pas de masques ? », « Est-ce qu’ils ont fait un test Covid avant ? », ont ainsi pu écrire plusieurs utilisateurs, rapporte Numerama dans une revue de presse internationale sur le sujet.

Un autre internaute va jusqu'à critiquer la politique du gouvernement chinois : « La Coupe du monde du Qatar nous indique que le reste du monde est revenu à la normale. Il n’est pas viable pour nous de maintenir cet état de shutdown » (enfermement, confinement, ndlr).

Depuis la diffusion de ce premier match, l'antenne du réseau de télévision officiel chinois spécialisé dans le sport, CCTV 5, a décidé de modifier la diffusion des matchs de la Coupe du monde. Ainsi, tous les plans présentant des supporters sans masques en plan serrés ont été retirés, comme ont pu le noter plusieurs journalistes dont Antoine Morel, correspondant de France 24 à Shanghai.

« Sur le premier but de l'équipe de France, à gauche, sur les images de CCTV, (...) aucun plan de spectateurs qui célèbrent le but, seulement Deschamps qui parle à ses joueurs et un plan large. Alors qu'à droite, sur TF1, on voit bien les plans coupés », écrit le journaliste.

Les personnes résidant en Chine peuvent toutefois passer par d'autres canaux pour regarder les matchs en direct avec des versions montrant les spectateurs de plus près, notamment par Douyin, l'équivalent de TikTok.