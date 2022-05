Les Français souhaitent que le futur Premier ministre d’Emmanuel Macron soit un « élu de terrain », « créatif » et « sincère »

Emmanuel Macron va désigner sa nouvelle équipe gouvernementale à partir du 13 mai pour son nouveau mandat. Qui succèdera à Jean Castex au poste de Premier ministre ?

Le remaniement ministériel à l'occasion du nouveau mandat d'Emmanuel Macron sera effectué à partir du 13 mai prochain. Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, 68% des Français sont indifférents au sexe du futur chef du gouvernement, même s'ils sont deux fois plus à réclamer une femme (21%) plutôt qu'un homme (11%). 46% des sondés considèrent que l’orientation politique du prochain Premier ministre(de droite de gauche ou du centre) n’a pas d’importance. Les Français selon ce sondage souhaiterait qu’il soit un élu de terrain (43%) et avec une sensibilité écologiste (40%).

D’après les enseignements de cette étude, les Français souhaitent un Premier ministre « sincère », « créatif », et qui soit un « élu de terrain ».

Alors que près d'un tiers des personnes interrogés (30%) préférerait que le Premier ministre ait moins de 50 ans (contre 13% pour qu'il soit plus âgé), la majorité des sondés (56%) ne s'intéressent pas non plus à l'âge du prochain chef du gouvernement.

Parmi les qualités requises aux yeux des personnes interrogées figurent la sincérité (63%), la capacité à proposer des idées et des solutions (56%), l'apaisement (34%) et le sérieux (32%).

Les autres critères clés aux yeux des Français pour l'action du Premier ministre sont la défense du pouvoir d'achat (77%), de la sécurité (54%), des services publics (32%) et de la transition écologique (31%).

Parmi les ministres actuels, Bruno Le Maire est celui que les sondés souhaitent le plus voir être reconduit (38% d'avis favorables). Parmi cette liste figurent ensuite Jean-Yves Le Drian (36%), Olivier Véran (35%) et Roselyne Bachelot (31%). Jean-Michel Blanquer (21%) et Barbara Pompili (18%) sont en revanche les plus mal classés.

La cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron se déroulera ce samedi. Le président de la République poursuit les négociations pour les investitures et les circonscriptions pour les élections législatives. La composition du nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron devrait être dévoilée à partir du 13 mai.