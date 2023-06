Selon le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, environ 500 cas d'atteintes à la laïcité ont été recensés en mars dans les écoles, collèges et lycées. C'est dans ce contexte que l'institut Ifop-Fiducial pour Sud Radio a interrogé les Français sur leur perception de la laïcité.

Une nette majorité de Français (67%) estime que la laïcité est menacée, un chiffre qui prédomine dans toutes les catégories de la population, bien qu'il ait baissé de 11 points par rapport à octobre 2019.

Pour ce qui est de la définition donnée par l'opinion du principe de la laïcité, la séparation des religions et de la politique (28%) est considérée comme primordiale, avant d'assurer la liberté de conscience (23%) et de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité (21%, une baisse significative de 11 points par rapport à 2005).

De plus, une large majorité de Français (71% en mai 2023) souhaite maintenir la loi de séparation des églises et de l'État telle qu'elle est, un chiffre qui reste stable dans le temps (70% en 2020), contre 21% qui souhaitent assouplir cette loi et 8% (contre 5% en mars 2019) qui veulent la supprimer.

Enfin, une minorité de Français (27%) soutient la suppression des jours fériés liés aux fêtes religieuses du calendrier républicain (comme Pâques, l'Ascension...), en les remplaçant par d'autres célébrations ou "fêtes laïques". Il est intéressant de noter que parmi les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, une majorité (53%) est en faveur de cette proposition.