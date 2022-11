Les États-Unis redoutent une attaque militaire imminente de l'Iran contre l'Arabie Saoudite

Maison Blanche

"Nous n'hésiterons pas à agir pour défendre nos intérêts et nos partenaires dans la région", a prévenu un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

C'est l'Arabie Saoudite qui aurait prévenu les États-Unis selon les informations du Wall Street Journal. En réaction, les États-Unis et d'autres pays de la région ont augmenté lehaut niveau d'alerte des forces militaires présentes.

Cette manoeuvre intervient dans un contexte tendu en Iran ou un mouvement de contestation dure depuis quelques temps. Les Gardiens de la révolution -armée idéologique d'Iran- accuse les États-Unis, Israël et "leurs agents" d'être à l'origine de ces manifestations. Et Riyad renvoie la balle et accuse Téhéran de vouloir détourner l'attention du mouvement qui sévit dans le pays.