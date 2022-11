Les défis de Jordan Bardella

Jordan Bardella

"Depuis samedi, Jordan Bardella est devenu « King Jordan », le nouveau président du RN. Son score d'élection est soviétique : 84,84% des suffrages des adhérents. Louis Aliot, malheureux concurrent, n’a récolté que 15,16%. Jordan Bardella était tout simplement trop fort." analyse l'Opinion.

"Pendant la campagne interne, le jeune dauphin avait choisi comme slogan « On continue ». Au lendemain de son élection, il pourrait reprendre celui de son adversaire : « Tout commence ». Les chantiers seront vastes pour le tout nouveau patron frontiste" ajoute l'Opinion.

A la tête du parti, Jordan Bardella a trois défis : moderniser l’appareil RN, créer une nouvelle génération de cadres à la tête bien faite et mettre au goût du jour la doctrine mariniste. Un quatrième s’est imposé à Bardella quelques minutes après son élection : gérer son conflit avec le clan d’Hénin-Beaumont, Bruno Bilde et Steeve Briois, et les accusations en « re-radicalisation » et en « droitisation ». note l'Opinion.

Les temps ont changé. "En 2011, après la victoire de Marine Le Pen au congrès de Tour, Bruno Bilde est propulsé chef de cabinet, puis directeur de campagne en 2012. Après sa première candidature à la présidentielle, Marine Le Pen retente sa chance, face à Jean-Luc Mélenchon, parachuté dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et l’emporte. Dès lors, Hénin-Beaumont, avec Steeve Briois comme maire frontiste et Marine Le Pen comme députée, devient le cœur névralgique du marinisme." Cette époque est révolue constate Le Figaro.