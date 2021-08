Les conséquences psychiatriques de la pandémie sur les enfants et les adolescents sont marquées depuis l’automne 2020

Enfants masqués

Selon le Conseil scientifique il est probable que l’impact sur la santé mentale des enfants et des adolescents va perdurer

© SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Depuis l’automne 2020, les services de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sur l’ensemble du territoire ont vu une augmentation conséquente des demandes de soins ambulatoires et hospitaliers avec une saturation des services en question, ainsi que des services de pédiatrie, qui ont dû accueillir tout au long de ces dix derniers mois des enfants et des adolescents relevant de soins psychiatriques constate une note de 38 pages du Conseil scientifique mise à jour le 25 août.

Les principales pathologies à l’origine des demandes de soins sont essentiellement des troubles anxieux et dépressifs, accompagnées d’idéations suicidaires et de gestes suicidaires, et des troubles du comportement alimentaire ajoute le Consieil scientifique.

Etant donné la durée prolongée de la pandémie, avec des périodes de poussées épidémiques, il est probable que l’impact sur la santé mentale des enfants et des adolescents va perdurer estime la note