Les communistes «tournent la page» de la Nupes

Eux avaient maintenu leur conseil national ce week-end. Et pas pour rien. Le Parti communiste français a fait ce dimanche un premier pas hors de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) : «La Nupes, telle qu’elle a été constituée pour les élections législatives sous la volonté hégémonique de LFI, est devenue une impasse», peut-on lire dans un texte adopté ce dimanche à près de 93 % par le Conseil national de la formation de la place du Colonel-Fabien. «Elle ne reflète pas l’immense travail que peuvent fournir les militant·es de toutes nos forces politiques pour construire un projet à la hauteur des défis de la crise du capitalisme, un projet de transformation sociale, écologique et démocratique majoritaire dans le pays», poursuivent les communistes qui disent vouloir «ouvr[ir] une nouvelle page du rassemblement de la gauche et des écologistes». Le PCF sort-il du rassemblement construit lors des législatives de 2022 ? «Il faut savoir tourner la page et en écrire une nouvelle», dit simplement le sénateur de Paris, Ian Brossat, qui précise que «l’union de la gauche est indispensable». Mais une autre, a priori sans Jean-Luc Mélenchon.