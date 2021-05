Les banques chinoises accusées de financer la déforestation dans le monde

Dragon chinois

Les banques chinoises sont les deuxièmes plus gros financeurs de matières premières impliquées dans la déforestation des forêts tropicales humides, selon une étude citée par le Financial Times, qui jette un doute sur les ambitions de Pékin d'être un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique.

Les données analysées par Forests & Finance, une coalition mondiale d'organisations non gouvernementales, ont montré que de janvier 2016 à avril 2020, lds institutions chinoises ont fourni 15 milliards de dollars de prêts et de services de souscription aux entreprises qui négociaient des matières premières liées à la déforestation en Asie du Sud-Est, Brésil et Afrique.

Détenue par l'Etat, l'Industrial and Commercial Bank of China est le plus grand fournisseur de prêts et de services de souscription selon la base de données, pour une valeur totale de 2,2 milliards de dollars.