Amélie de Montchalin

"Dans l’État, sur les 2,5 millions d’agents, près de la moitié ont des missions qui leur permettent de demander jusqu’à trois jours de télétravail par semaine à leurs managers, et même au-delà pour les femmes enceintes et les proches aidants" déclare, au Parisien, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

"Toutes les administrations, l’État, les collectivités et l’hôpital ont un mois pour s’organiser et appliquer ce nouveau régime qui pourrait concerner plusieurs millions d’agents au total. Évidemment, quand on est enseignant, policier, ou gardien de prison, on n’est pas concerné par ce dispositif."

"5,6 millions de Français sont régis par les règles de la fonction publique. En tant que premier employeur de France, nous devons être force de proposition pour la société."

"Comme les employeurs, les agents doivent bien sûr être volontaires. (...) Chacun pourra garder un bureau individuel. Il n’y a pas d’agenda caché pour chercher à faire des économies sur l’immobilier par le télétravail" ajoute Amélie de Montchalin.