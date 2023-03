Les actions chutent, les déboires de Credit Suisse s'ajoutant à la nervosité du secteur bancaire

Pour ne rien arranger, le principal investisseur de la banque a fait savoir mercredi qu'il ne se précipiterait pas pour injecter davantage de liquidités afin de soutenir l'entreprise.

Les nouvelles craintes pour la stabilité du système financier mondial ont secoué les marchés financiers mercredi, après que le Credit Suisse a reconnu avoir trouvé des "faiblesses matérielles" dans ses rapports financiers, ce qui a ajouté de l'incertitude au secteur bancaire déjà agité dans le sillage de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Les actions de Credit Suisse ont chuté de 20 % à la suite de cette nouvelle. Le Dow Jones industrial average a baissé de 1,7 % et le Nasdaq, à forte composante technologique, a également baissé de plus de 1 %, annulant les gains réalisés mardi. Les valeurs bancaires européennes ont également chuté, entraînant les principaux indices dans leur chute ; l'indice paneuropéen Stoxx 600 a perdu plus de 2 %.

Pour ne rien arranger, le principal investisseur de la banque a fait savoir mercredi qu'il ne se précipiterait pas pour injecter davantage de liquidités afin de soutenir l'entreprise.

Le Credit Suisse connaît des problèmes de longue date qui "ne constituent pas un choc total pour les investisseurs ou les décideurs politiques", a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics, dans une note de recherche mercredi. Mais la banque a un bilan beaucoup plus important que SVB et est beaucoup plus imbriquée dans le système financier mondial, avec de nombreuses filiales en dehors de la Suisse, a-t-il ajouté.

"Le Credit Suisse n'est pas seulement un problème suisse, mais un problème mondial", a déclaré M. Kenningham. L'effondrement des actions de la banque pourrait avoir des conséquences sur la décision de la Banque centrale européenne, prévue jeudi, concernant le relèvement des taux, a-t-il ajouté.

Dans son rapport annuel, la banque suisse a déclaré avoir constaté des "faiblesses matérielles" liées à son "incapacité" à identifier de manière appropriée le risque d'inexactitudes dans ses états financiers. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas réussi à assurer un suivi efficace des "objectifs de contrôle interne" et des "objectifs d'évaluation et de suivi des risques" de la banque.

Ces problèmes "ont contribué à une faiblesse matérielle supplémentaire, car la direction n'a pas conçu et maintenu des contrôles efficaces sur la classification et la présentation de l'état consolidé des flux de trésorerie", a révélé la banque.

a banque a déclaré qu'elle s'efforçait de résoudre les problèmes, ce qui "pourrait nous obliger à dépenser des ressources importantes". Elle a averti que ces problèmes pourraient à terme avoir un impact sur l'accès de la banque aux marchés financiers et l'exposer à "des enquêtes et des sanctions potentielles de la part des autorités de régulation".

Si la banque suisse devait "entrer dans une phase vraiment désordonnée, ce serait un événement majeur", a déclaré l'économiste français Nicolas Véron, membre de Bruegel et de l'Institut Peterson d'économie internationale. "Cela dit, le pays était déjà perçu comme étant en difficulté depuis un certain temps. Je m'attends à ce que ce fait ait été pris en compte dans les stratégies des acteurs du marché. J'imagine donc que le risque ne sera pas supporté par des institutions bien réglementées."

"La BCE a été plus attentive à ce type de risque que la Fed", a ajouté M. Véron. "Le type de risque que nous avons observé avec la Silicon Valley Bank a figuré en bonne place sur la liste des obsessions de la BCE au cours des dernières années.

Ces derniers mois, l'économie américaine semblait reposer sur des bases solides, le marché de l'emploi demeurant vigoureux et l'inflation montrant des signes de ralentissement. Mais tout a changé vendredi, lorsque la Silicon Valley Bank a soudainement fait faillite, marquant ainsi la deuxième plus importante faillite bancaire de l'histoire des États-Unis.

Les valeurs financières n'ont cessé de vaciller depuis lors, et les autorités de régulation ont fermé la Signature Bank dimanche. Pour éviter une panique générale, les autorités américaines sont intervenues pour assurer aux déposants qu'ils seraient remboursés. Les actions des banques régionales ont fortement chuté lundi, avant de rebondir mardi. Mais la nouvelle concernant le Crédit suisse, mercredi, signe que les problèmes du secteur bancaire ne se limitent pas aux banques américaines, semble avoir de nouveau ébranlé les investisseurs dans les banques.

Les actions de la First Republic Bank, une autre banque de la région de la Baie qui s'adresse aux clients du secteur technologique, ont chuté de plus de 16 % et celles de la Western Alliance, basée à Phoenix, ont chuté de 6 %. La volatilité s'est répandue sur le marché - l'indice CBOE VIX, connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a augmenté de plus de 12 %.