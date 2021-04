Les abandons de chiens ont baissé de 20% au premier trimestre... car les Français sont moins partis en vacances

Des chiens dans un refuge de la SPA, en août 2019.

C'est une conséquence positive et inattendue de la crise sanitaire : les 62 refuges de la SPA ont, au premier trimestre, recueilli moins d'animaux qu'à l'accoutumée, avec notamment une baisse de plus de 20% du nombre de chiens sauvés, a indiqué l'association à l'AFP. La raison est simple : "Les gens sont moins partis en vacances", du fait des restrictions de déplacement, a expliqué la SPA.

En effet, les chiens accueillis sont souvent laissés sur le bord de la route au moment des dépats, et pas seulement en été. "Pour les chiens, il s'agit de vrais abandons. Pour les chats, [les animaux recueillis] sont souvent des chatons que les gens trouvent dans leur garage", a commenté Jacques-Charles Fombonne, le président de la Société protectrice des animaux. Cela explique qu'à l'inverse des chiens, le nombre de chats recueillis dans les refuges a été quasiment stable (+2%).

Les chiffres des adoptions sont quant à eux restés stables sur cette période. "On fait comme lors du premier confinement où on avait placé 998 animaux. On reprend les mêmes précautions en termes d'adoption responsable. Et on est d'autant plus attentif à donner des animaux à des gens qui manifestent le fait d'en avoir vraiment envie", a expliqué le responsable associatif. Ce dernier craint désormais "cet été une recrudescence des abandons par rapport à l'an dernier, lorsque les gens auront envie de partir en vacances".