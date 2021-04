Les 61 541 commerces recensés dans Paris font face à la crise

Commerces parisiens

Paris compte 61 541 commerces et services commerciaux, leur recensement a été réalisé en octobre 2020, juste avant la mise en place du 2e confinement, par l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR), la CCI et la ville de Paris,

Ce recensement révèle que les tendances à l’œuvre depuis de nombreuses années se poursuivent. On note une légère diminution du nombre de commerces et services commerciaux entre 2017 et 2020 (-1,9 %) alors qu’il était resté stable entre 2014 et 2017. Les activités qui évoluent le plus sont les magasins d’équipement de la personne (prêt-à-porter, marchands de chaussures, bijouteries, …) en fort recul alors que les restaurants, le secteur de la santé-beauté et du bien-être et les magasins “bio” continuent leur progression.

200 commerces bio ont ouvert depuis 2017 tandisque 1.097 magasins d'équipement de la personne ont disparu. On constate aussi la progression du nombre de locaux en rez-de-chaussée vacants, soit 911 supplémentaires entre 2017 et 2020, le taux de vacance passant de 9,3 % à 10,5.

Enfin, les résultats de l’enquête 2020 montrent une forte progression du nombre de cafés et restaurants (+660) depuis la dernière enquête prolongeant ainsi une tendance entamée il y a plus de 10 ans.