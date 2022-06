Législatives : sur 550 circonscriptions (hors Outre-Mer) on compterait 272 duels Ensemble / Nupes

carte électorale

Selon les décomptes du site Contexte, les duels de second tour opposeront la Nupes et Ensemble! dans 272 circonscriptions, le RN et Ensemble! dans 107 circonscriptions, la Nupes et la droite LR/UDI/DVD dans 26 circonscriptions, Ensemble! et la droite dans 19 circonscriptions.

Sans oublier que huit triangulaires en tout ont été dénombrées.

Selon Yann Guegan de Contexte, il y aura 564 duels. Et par ailleurs, Ensemble est en tête dans 202 circonscriptions, la Nupes dans 187 (hors Corse et outremer), l'Union de la droite et du centre dans 43, Régions et peuples solidaires dans 4.

Ensemble est au second tour dans 417 circonscriptions, la Nupes dans 376 (hors Corse et outremer), l'Union de la droite et du centre dans 76, Régions et peuples solidaires dans 5.