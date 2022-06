« Dans ces temps troublés, le choix que vous aurez à faire dimanche 19 juin est plus crucial que jamais » a déclaré le président de la République depuis l'aéroport d'orly d'ol allait partir pour la Roumanie et la Moldavie « Il s’agit d’un moment historique et nous vivons des temps historiques » Puisqu’il en va de l’intérêt supérieur de la Nation, je veux aujourd’hui vous convaincre de donner, dimanche,une majorité solide au pays »

« Rien ne serait pire que d’ajouter au désordre mondial un désordre français » ajouté Emmanuel Macron "Nous avons pour cela besoin d’une majorité solide pour dire notre indépendance. Cette indépendance, nous ne la feront pas par plus d’impôts ».

Le président a ajouté en conclusion « Nous sommes à l’heure des choix et les grands choix ne se font jamais par l’abstention. J’en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain »