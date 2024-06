Législatives 2024 : les 10 points du «programme de gouvernement» des LR anti-Ciotti

Les Républicains.

Le document, présenté comme un « programme de gouvernement », s'ouvre par un état des lieux de la France en évoquant une situation de « crise majeure de déstabilisation et de désordre ». « Nous sommes à la croisée des chemins. Depuis 2017, M. Macron et ses gouvernements successifs ont plongé notre pays dans une situation d'impuissance », peut-on lire.

Les 10 points du projet, qui sera remis entre les mains des candidats LR investis aux législatives, constituent une liste d'actions prioritaires, annoncées comme « concrètes et responsables pour redresser la France » : réindustrialiser pour la prospérité et le pouvoir d'achat (1), maîtriser l'immigration incontrôlée (2), mettre en place une vraie politique du logement (3), reprendre en main la politique pénale (4), soutenir l'assimilation et lutter contre l'islamisme (5), lutter contre la bureaucratie pour libérer les Français et soutenir nos agriculteurs et nos entreprises (6), promouvoir une écologie fondée sur le progrès et respectueuse de notre mode de vie rural (7), mettre de l'ordre dans nos comptes publics et corriger les dérives de notre modèle social (8), Favoriser les familles (9) et réformer en profondeur l'éducation et la santé (10).