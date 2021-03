Le témoignage de la ministre du Travail touchée par le Covid-19 après sa sortie de l'hôpital

Elisabeth Borne

Interrogée par Le Parisien, Elisabth Borne raconte : "dimanche 14 mars, je me réveille épuisée avec de la fièvre. Je me fais positif, je m'isole. En début de semaine, je continue de participer aux réunions en visioconférence. Mais à partir de mardi, je n'arrive plus à m'alimenter, ni à boire. Jeudi après-midi, je suis donc allée à l'hôpital pour faire des examens, les médecins ont décidé de me garder."

Elle ajoute : "J'ai eu le variant sud-africain, peu présent en Ile-de-France. Je ne comprends pas où je l'ai attrapé car je fais très attention. Je mets du gel et porte le masque en permanence et privilégie toujours les visioconférences. J'ai eu une partie des poumons affectée mais aussi des problèmes hépatiques"

Et conclut : "Je me sens encore affaiblie, ma capacité respiratoire doit encore se rétablir."