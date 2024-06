« Le RN ne vous aidera pas » : l'influenceur Squeezie invite à voter « contre l'extrême droite »

Squeezie, youtubeur français.

Lucas Hauchard, connu sous le pseudo de Squeezie, et qui compte plus de 19 millions d'abonnés sur YouTube, a posté sur son compte Instagram ce vendredi un message adressé à sa communauté, majoritairement composé de jeunes.

«Je n’ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres» écrit-il sur Instagram. «Mais je pense que s’opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d’une quelconque prise de position politique». Le jeune homme a mis en garde contre «une montée drastique de l'extrême droite» et appelé sa communauté à voter aux législatives.