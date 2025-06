Terreur sécuritaire

Le régime des Mollahs utilise le conflit avec Israël pour appuyer sa politique de répression contre sa population

Affaibli par des frappes israéliennes ciblées et secoué par une infiltration inédite du Mossad, le régime iranien intensifie sa traque des supposés espions. Une campagne qui, sous couvert de contre-espionnage, sert aussi à renforcer le contrôle sur la société civile. Dissidents, journalistes et militants sont de plus en plus visés, dans un climat de méfiance généralisée où la sécurité nationale justifie un durcissement autoritaire.