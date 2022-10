Le Qatar dénonce la campagne de critiques contre la Coupe du monde de football 2022 organisée dans ce pays

France Emir du Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani avec Emmanuel Macron

L'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, dénonce une "campagne sans précédent" de critiques sur la Coupe du monde de football organisée dans son pays, affirmant mardi qu'aucun autre pays hôte, lors d'éditions précédentes, n'a jamais fait face à une telle campagne note le Daily Mail.

"Nous avons d'abord traité la question de bonne foi, et avons même considéré que certaines critiques étaient positives et utiles", a déclaré l'émir "Mais il est vite devenu clair pour nous que la campagne se poursuit, s'étend jusqu'à ce qu'elle atteigne un degré de férocité qui a fait que beaucoup s'interrogent, malheureusement, sur les véritables raisons et motifs de cette campagne".

La FIFA a attribué la Coupe du monde au Qatar en 2010, et depuis les critiques sur la situation des droits de l'homme dans ce pays n'ont pas cessé. La compétition débutera le 20 novembre prochain.