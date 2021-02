Le protocole sanitaire a été durci dans les établissements d'enseignement

Emmanuel Macron dans une cantine scolaire

La nouvelle version du protocole sanitaire dans les établissements d'éducation, diffusée par le ministère de l'Education Nationale, lundi 1er février est plus stricte que la précédente.

En ce qui concerne le réfectoire on lit : "Les personnels ainsi que les élèves de l’école élémentaire, les collégiens et les lycéens portent un masque « grand public » de catégorie 1 pendant leurs déplacements. Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils sont assis, tant qu’ils ne consomment pas un plat ou une boisson. Une aération ou une ventilation des espaces de restauration doit être fréquemment assurée, tout en évitant des flux d’air horizontaux dirigés vers les personnes. Il est préconisé de contrôler le renouvellement de l’air, par exemple par l’utilisation de capteurs de CO2."

"Le maintien d’une distanciation de deux mètres entre les tables, entre les élèves de groupes différents est requis."

De plus : "Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas."