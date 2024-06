« Le programme du RN fond comme neige au soleil », selon Gabriel Attal

Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

A une semaine du premier tour, les ténors de la majorité sont mobilisés sur le terrain et dans les médias pour sauver le parti présidentiel, Renaissance, d’une déroute électorale dans le cadre de la campagne des législatives. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-Paris Première-M6, Gabriel Attal a défendu le bilan du chef de l’Etat.

Selon lui, la majorité sortante est « le bloc qui est le plus en dynamique dans cette campagne. Je rencontre des Français qui ne veulent pas de cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche ».

Le premier ministre a reconnu les difficultés du camp présidentielle :

« On part de bas, on était à 14% aux élections européennes, on est à 22% - soit 7 à 8 points de plus ».

Un récent sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio anticipe un important recul du camp présidentiel en termes de sièges.

Interrogé sur le refus de Jordan Bardella d’aller à Matignon s’il n’a pas de majorité absolue, Gabriel Attal a jugé son attitude comme une « forme de refus d’obstacle » :

« On voit depuis quelques jours le programme du RN fond comme neige au soleil sur la question du pouvoir d'achat (...) Ils ont construit une façade pour se présenter comme le parti du pouvoir d’achat, mais depuis le début de la campagne toutes les propositions tombent. (..) C’est précisément quand les conditions sont difficiles qu’on gouverne (...) Le Rassemblement national est un parti d’opposition, ils ne sont pas prêts à gouverner ».

Gabriel Attal a confié dans un entretien au Parisien qu’Emmanuel Macron restera président « quel que soit le résultat » :

« Quel que soit le résultat, le président sera toujours président. La seule question, c'est de savoir qui sera Premier ministre, quelle majorité gouvernera ».