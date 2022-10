Le prix Nobel de la paix 2022 est décerné à l'ONG russe Memorial, à l'avocat biélorusse Ales Bialiatski et au Centre pour les libertés civiles en Ukraine

Le Prix Nobel de la paix 2022 a été décerné au Biélorusse Ales Bialiatski, à l'ONG russe Memorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Les lauréats sont récompensés pour avoir « depuis de nombreuses années promu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens ».

Le prix Nobel de la paix a été décerné, ce vendredi 7 octobre, à l'avocat et défenseur des droits humains biélorusse Ales Bialiatski, à l'organisation de défense des droits de l'homme russe Memorial ainsi qu'au Centre pour les libertés civiles en Ukraine, pour avoir « depuis de nombreuses années promu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens ».

Ce prix a donc une forte valeur symbolique, en pleine guerre en Ukraine.

« Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Biélorussie, Russie et Ukraine », a déclaré sa présidente, la Norvégienne Berit Reiss-Andersen. Ces lauréats « ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits humains et l'abus de pouvoir », selon ses précisions.

Le comité Nobel a appelé la Biélorussie à libérer le colauréat Ales Bialiatski, arrêté de nouveau en 2020 après un vaste mouvement de protestation contre le régime.

« Notre message est d'exhorter les autorités en Biélorussie à libérer M. Beliatski et nous espérons que cela se produira et qu'il viendra à Oslo pour recevoir le prix », a plaidé Berit Reiss-Andersen.

Figure du mouvement prodémocratie à partir des années 1980 en Biélorussie, Ales Bialiatski a « dédié sa vie à la promotion de la démocratie et du développement pacifique dans son pays », selon le comité Nobel.

L'organisation russe Memorial, colauréate du prix Nobel de la paix, est née en 1987 et est depuis devenue la plus grande organisation de défense des droits humains en Russie.

« En plus d'établir un centre de documentation sur les victimes de l'ère stalinienne, Memorial a compilé et systématisé des informations sur l'oppression politique et les violations des droits de l'homme en Russie », selon les précisions du communiqué du comité Nobel.

Le Centre pour les libertés civiles a aussi été récompensé. Cette institution, née en 2007, poursuivait son objectif « de faire progresser les droits de l'homme et la démocratie en Ukraine ». Le centre documente, depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, « les crimes de guerre russes contre la population civile ukrainienne », selon le comité Nobel. L'organisation « joue un rôle de pionnier pour tenir les coupables responsables de leurs crimes ».