Conjoncture explosive

Le prix du baril de pétrole pourrait s'envoler devant la situation en Iran

Après les frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens et les déclarations menaçantes de Donald Trump, les marchés pétroliers s’apprêtent à réagir vivement. Le prix du baril, déjà orienté à la hausse ces derniers jours, pourrait connaître une flambée dès lundi, sur fond d’inquiétudes géopolitiques accrues. En ligne de mire : le détroit d’Ormuz. Ce passage stratégique entre le golfe Persique et la mer d’Oman, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, pourrait être fermé par l’Iran en représailles. Une telle mesure bouleverserait l’approvisionnement énergétique mondial et ferait grimper les prix de manière spectaculaire.