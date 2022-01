Le philosophe Gaspard Koenig candidat à la présidentielle 2022

Gaspard Koenig

Rendre la vie de ses concitoyens plus facile. Le philosophe Gaspard Koenig a annoncé ce mardi sur France 2 dans l'émission Les 4 Vérités, sa décision de se lancer dans la course à l’Élysée avec l’ambition de « simplifier » la vie des Français.

À la suite d’un périple en France et de la fondation du parti Simple, Gaspard Koenig a décidé de concourir à l’élection suprême. "J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle. C’est le moment où peuvent émerger des forces politiques nouvelles en France", explique le philosophe, "Président de la République cela ne me fait pas rêver, je n’ai pas réponse à tout, je ne suis pas un sauveur, un messie, je ne guéris pas les écrouelles. La Cinquième République fait croire cela aux gens, qui sont toujours déçus", ajoute-t-il.

"Je propose de refonder notre droit, comme on avait fait après la Révolution française, comme le juriste Jean-Étienne-Marie Portalis l’avait fait. On pense qu’il est possible de réduire par 100 le nombre de normes en France, en revenant à des grands principes clairs et simples, à un droit intelligible", conclut le philosophe.