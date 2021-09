Le parti de Vladimir Poutine remporte les élections législatives

Vladimir Poutine

Lundi matin, un décompte encore partiel des bulletins au niveau fédéral donnait 49,4 % des voix à Russie unie et 19,8 % au Parti communiste, soit 6 points de plus que lors du scrutin de 2016. La participation est stable à 47,75 % selon Le Monde.

Le léger recul de Russie unie, le parti présidentiel dont la cote de confiance est au plus bas, se fait en dépit d’une fraude importante, observée bien au-delà des régions où elle est habituelle. Saint-Pétersbourg, par exemple, semble s’imposer comme un nouveau bastion, avec de nombreux bourrages d’urnes et un dépouillement tendu, dimanche soir, marqué par des arrestations d’observateurs et des décomptes effectués à huis clos.

L’organisation de supervision électorale Golos a recensé 4 950 violations d’ampleurs diverses, une hausse de 30 % par rapport au scrutin législatif de 2016, alors même que les moyens pour les repérer ont été réduits.