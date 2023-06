Des sachets de drogue saisis par les douanes, Photo AFP

La Belgique accueille désormais l’un des plus dangereux criminels au monde, au moins à en croire Interpol. Ce qu’il faut savoir.

Il se rapproche de la France. Le "Pablo Escobar brésilien", un sexagénaire que le réseau Interpol soupçonne d’être à la tête d’un des systèmes de trafic de drogue parmi les plus vastes d’Europe, vient de quitter la Hongrie où il était détenu jusqu’alors. Et pour cause : c’est là qu’il a été interpellé, rappelle le site d’information Belge 7sur7.be, en juin 2022.

En vérité, le trafiquant supposé répond au nom de Sergio Roberto de Carvalho. L’organisation dont il est possiblement à la tête est "responsable du trafic d’au moins 45 tonnes de cocaïne entre 2017 et 2019", a fait savoir la police hongroise. Il s'agit d’ailleurs d’un homme difficile à attraper, puisque celui-ci aurait utilisé au moins dix identités différentes… et pouvait à chaque fois fournir les papiers associés. En outre, dans le seul objet d’échapper aux autorités, il n’a pas hésité à mettre en scène son propre trépas, peut-on lire sur le site.

A l’époque, il était recherché depuis novembre 2020. En cause ? La saisie, au Brésil, de "plus de 100 millions de dollars appartenant à l’organisation criminelle qu’il dirigeait", ont fait valoir les services de la police fédérale brésilienne. Après quoi, il a fait l’objet d’une notice rouge Interpol, soit "une demande adressée aux services chargés de l’application de la loi du monde entier à l’effet de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l’attente de son extradition, de sa remise ou d’une mesure similaire conforme au droit", précise le site du réseau. Il ne s’agit pas d’un mandat d’arrêt à proprement parler.

Plusieurs pays, parmi lesquels le Brésil, ont réclamé son extradition. Il aura finalement été transféré, sous haute protection, d’une prison de Budapest jusqu’à un avion de l’armée belge.