Le nom de Sandrine Rousseau a disparu du projet d'accord sur le partage des circonscriptions entre les Verts et LFI

Sandrine Rousseau

La finaliste de la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, investie par son parti dans la 9e circonscription de Paris, a subitement disparu de la dernière proposition d’accord entre les Verts et la France insoumise selon le site Politico.

Et Sandrine Rousseau l'aurait appris lundi dernier par une amie de la France Insoumise selon Mediapart

La 9e circonscription de Paris, dans laquelle la militante écoféministe a été investie par Europe Écologie-Les Verts (EELV) pour les élections législatives des 12 et 19 juin, ne figure plus dans la proposition d’accord, en vue d’une alliance entre le parti écologiste et l’Union populaire.

« EELV en veut à Sandrine Rousseau, ils essayent de régler leurs comptes, ils veulent la sacrifier au nom de l’union », estime une source du côté de l’Union populaire, qui confirme l’information. Malgré le démenti de Julien Bayou, Sandrine Rousseau juge cette explication plausible.

En tout cas, des deux côtés, on assurait qu’une “solution” devrait être trouvée selon Playbook