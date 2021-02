Lutte contre les variants du coronavirus

Le ministère de la Santé a publié dimanche 7 février sa stratégie nationale de lutte contre l’émergence des variantes d’interet du Sars-CoV2, dans un document de quatre pages.

Le ministère indique que "la durée d’isolement est allongée à 10 jours pour les porteurs d’une variante d’intérêt 20H/501Y.V2 ou 20J/501Y.V3. A J10, l’isolement est levé en l’absence de fièvre depuis plus de 48h (pour les patients zéro symptomatiques) et après l’obtention d’un résultat de test négatif. Si le test revient positif, l’isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat."

Après tout résultat de test RT-PCR positif, il est demandé aux laboratoires de biologie médicale d'obtenir le résultat du criblage dans les 36 heures. En déterminant ainsi rapidement l’origine du variant, c’est toute la stratégie “Tester-Isoler-Protéger” qui peut se mettre en place. explique l'Ordre national des pharmaciens.

"L’objectif de la réalisation obligatoire d’une seconde PCR de criblage est d’identifier l’intégralité des patients porteurs d’une variante d’intérêt, soit, à l’heure actuelle, les variantes 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3 ayant respectivement émergé en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil. Pour détecter un maximum de porteurs d’une variante d’intérêt, une PCR de criblage doit donc être obligatoirement réalisée pour l’ensemble des patients testés positifs, qu’ils aient été dépistés par un test RT-PCR ou par un test antigénique". explique le ministère

"Les biologistes des laboratoires de biologie médicale doivent rappeler à toutes les personnes contaminées et en particulier aux personnes contaminées par une variante d’intérêt l’importance de l’isolement et du strict respect des mesures barrières. Le même message est transmis par l’Assurance maladie à l’ensemble des patients 0 et à leurs personnes contacts. Les personnes dont la situation personnelle laisse présager un fort risque de propagation (personnes vivant en famille, notamment avec des proches à risque, etc.) se voient systématiquement proposer une offre spécifique d’hébergement. Pour les personnes contaminées par une variante qui décident de s’isoler à leur domicile, une visite infirmière est programmée par défaut." ajoute le document diffusé dimanche.