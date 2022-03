Gabriel Attal

Interrogé sur France Info, Gabriel Attal a évoqué le recours aux cabinets de conseil :« Le président de la République a eu l’occasion de le rappeler. Il faut que ce soit fait avec parcimonie ».

Le porte-parole du gouvernement a justifié ce recours par la crise sanitaire, lorsque qu'on lui a demandé si un milliard d'euros c'était de la parcimonie.

« Ce que je suis justement en train de dire, c’est qu’il y a eu une situation exceptionnelle pendant la crise sanitaire à un moment où, l’objectif, c’était d’être plus rapide possible et donc de mobiliser des forces, des experts, des compétences en dehors de l’Etat pour venir accompagner l’effort ».

Le Monde propose, sur son site, d'explorer les 1 600 missions des cabinets de conseil pour l’Etat recensées par la rédaction de ce quotidien.