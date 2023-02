Le djihadiste égyptien Seïf al-Adl, basé en Iran, est le nouveau chef d'Al-Qaïda, selon Washington

Un porte-parole de la diplomatie américaine avait indiqué que l'évaluation de son pays était «la même que celle de l'ONU - à savoir que le nouveau dirigeant de facto d'Al-Qaïda Seïf al-Adl est basé en Iran»

Le djihadiste Seïf al-Adl, un ancien membre des Forces spéciales égyptiennes basé en Iran, est le chef d'Al-Qaïda depuis qu'Ayman al-Zawahiri a été tué à l'été 2022, a dit mercredi 15 février le département d'État américain.

Téhéran a réagi ce jeudi à cette annonce en dénonçant des «désinformations» et en jugeant «risible» de «lier le chef d'Al-Qaïda à l'Iran». «Les créateurs d'Al-Qaïda et du groupe État islamique sont responsables de la croissance du terrorisme dans le monde», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, en mettant en cause les États-Unis dans un tweet.

La veille, un porte-parole de la diplomatie américaine avait indiqué que l'évaluation de son pays était «la même que celle de l'ONU - à savoir que le nouveau dirigeant de facto d'Al-Qaïda Seïf al-Adl est basé en Iran». Il faisait référence à un rapport des Nations unies publié mardi qui indiquait que le point de vue dominant chez les États membres était que Seïf al-Adl était «maintenant le dirigeant de facto d'Al-Qaïda, représentant la continuité pour l'instant».