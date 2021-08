Le Covid long est rare chez les enfants selon une étude britannique

Les enfants contaminés par le coronavirus présentent rarement des symptômes à long terme, la plupart se rétablissant en moins d'une semaine, selon des scientifiques du King's College de Londres souligne la BBC.

Ces scientifiques affirment que même si un petit groupe peut souffrir d'une maladie prolongée, ils ont été "rassurés" par le fait que le nombre d'enfants touchés est faible. Les maux de tête et la fatigue sont les symptômes les plus fréquemment observés.

L'étude publiée dans la revue Lancet Child and Adolescent Health a porté sur 1 734 enfants, âgés de 5 à 17 ans, qui auraient développé des symptômes et testés positifs pour Covid entre septembre 2020 et février 2021.