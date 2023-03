Le Covid-19 vient « très probablement » d’un accident de laboratoire à Wuhan, selon Christopher Wray, le directeur du FBI

Une vue du marché de Wuhan en Chine, suspecté d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19.

Après des révélations du New York Times, Christopher Wray, le directeur du FBI, a affirmé auprès de Fox News que la pandémie de Covid-19 a été probablement causée par une fuite dans un laboratoire chinois.

D’après le bilan de l’OMS du 28 février, le Covid-19 a contaminé 758 millions de personnes et tué près de sept millions d'entre elles.

Dans un entretien accordé à la chaîne américaine Fox News et diffusé mardi, Christopher Wray, directeur du FBI, a très nettement pris position en faveur de la fuite du virus depuis un laboratoire chinois.

"Le FBI estime depuis un certain temps déjà que l’origine de la pandémie est très probablement (liée à) un incident de laboratoire à Wuhan. On parle d'une fuite potentielle en provenance d'un laboratoire sous l'autorité de l'Etat chinois", a expliqué Christopher Wray, qui a évoqué la ville chinoise de Wuhan, longtemps citée comme le berceau de la maladie.

Christopher Wray a indiqué qu’il fondait cette forte présomption sur les recherches des analystes et des scientifiques du FBI. Mais il a toutefois reconnu que le travail du FBI "sur ce dossier continue".

Dans cette interview, Christopher Wray a également accusé la Chine de tenter de bloquer l’enquête menée par les États-Unis sur les causes de la pandémie :

"Le gouvernement chinois (...) a fait de son mieux pour essayer de contrecarrer et embrouiller le travail que nous faisons, le travail que notre gouvernement américain et nos proches partenaires étrangers" sont en train d’effectuer, selon le directeur du FBI. "Et c’est malheureux pour tout le monde".

Le Département de l'Energie américain a aussi récemment évoqué cette probabilité de fuite de laboratoire en Chine.

La parole du FBI est néanmoins critiquée au vu du contexte de fortes tensions entre la Chine et les Etats-Unis dans lequel elle s'inscrit.

Sans surprise, la déclaration de Christopher Wray n'a pas plu à la Chine. Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a réagi à ses propos lors d'un point-presse. "Le FBI ressort cette théorie d'une fuite de laboratoire, ce qui n'est en aucun cas en mesure de discréditer la Chine, mais ne fait qu'entamer encore davantage sa propre crédibilité. Etant donné les mensonges, les tromperies et les innombrables méfaits commis par les services de renseignement américains, leurs conclusions n'ont absolument aucune crédibilité".

Pour la communauté scientifique, il est crucial de déterminer l’origine précise de la pandémie de Covid-19, afin de mieux prévenir et combattre une prochaine vague épidémique.