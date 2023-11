Le contrat négocié par Bruno Le Maire avec EDF risque d’entraîner une hausse du mégawattheure d’ici deux ans

La rédaction du Canard Enchaîné révèle que les Français pourraient voir leur facture énergétique augmenter considérablement dans les années à venir.

Alors que le nouvel accord signé avec EDF devait permettre d’assurer un prix stable de l’électricité, la rédaction du Canard Enchaîné révèle que les Français pourraient voir leur facture énergétique augmenter considérablement dans les années à venir.

Selon Le Canard Enchaîné, le contrat que Bruno Le Maire vient de négocier avec EDF prévoit une « augmentation carabinée » du mégawattheure d’ici deux ans.

Alors que l’énergie est un poste de dépense conséquent pour les Français et que beaucoup d’entreprises, d’artisans et de salariés ont été impactés par les hausses de tarifs de l’électricité et de l’énergie ces dernières années, le gouvernement pourra-t-il trouver des solutions ou débloquer des aides financières face à la hausse anticipée du mégawattheure d’ici deux ans ?

Bruno Le Maire avait annoncé le 14 novembre un accord entre l’Etat et EDF sur un prix de référence de l’électricité nucléaire autour de 70 euros par mégawatt-heure (MWh).

Cette nouvelle régulation prendra le relais du dispositif controversé de l’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) en 2026.

Selon le gouvernement, ce mécanisme devrait protéger les consommateurs contre des hausses de prix trop fortes et faire bénéficier les entreprises des coûts compétitifs du nucléaire, tout en donnant à EDF les moyens d’investir.

Les révélations du Canard Enchaîné cette semaine sur une potentielle hausse du prix du mégawattheure dans deux ans vient donc fragiliser les engagements de Bruno Le Maire.