Le commissariat de Sarcelles (Val-d'Oise) attaqué jeudi soir

commissariat de police

"Le commissariat de Sarcelles (Val-d'Oise) a été pris pour cible jeudi 25 février, dans la soirée, par une trentaine de personnes, a appris franceinfo de source policière. Ils s'en sont pris au bâtiment à l'aide de projectiles et de mortiers d'artifice vers 19h25 et durant une demi-heure environ. Personne n'a été blessé. Plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, elles sdevaient auditionnées vendredi 26 février dans la matinée" signale France Info.

La dernière attaque en date contre un commissariat remonte au 28 novembre dernier à Cahors (Lot). Il avait été visé par des cocktails molotov, et la voiture d'un policier qui était garée dans la cour avait été complètement détruite par les flammes. L'attaque n'avait fait aucune victime.