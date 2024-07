Le CIO dément la folle rumeur d'une annulation des Jeux Olympiques en raison du contexte politique en France

Dans un édito du Point à paraître ce jeudi, le magazine hebdomadaire agitait la menace d’un report voire d’une annulation pure et simple des Jeux Olympiques 2024 de Paris. En cause : les récentes déclarations du président de la République, qui s'est attiré les foudres des oppositions, en prédisant le pire en cas d'arrivée au pouvoir du Rassemblement national ou de LFI à l'issue des élections législatives anticipées.

Dans le podcast Génération Do It Yourself, Emmanuel Macron a évoqué la menace d’une « guerre civile » que feraient peser les programme des « deux extrêmes », le NFP et le RN. Selon cet article du Point, les propos du chef de l'État auraient « effaré » Thomas Bach, le président du CIO, qui se serait donné jusqu’à la mi-juillet pour prendre une décision et acter une éventuelle annulation. Une annonce qui serait sans précédent, mais qui n’arrivera pas selon le CIO.

« Cela fait évidemment partie de la campagne de désinformation en cours contre la France, le CIO et son président, ainsi que les Jeux Olympiques », a-t-il écrit. « Cela n’a aucun fondement factuel. Le président du CIO et l'ensemble du Mouvement olympique attendent avec impatience d'excellents Jeux Olympiques de Paris 2024, à commencer par la cérémonie d'ouverture le 26 juillet », fait savoir le comité.