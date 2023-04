Le cash décline mais fait de la résistance, selon la Banque de France

Le cash représente en effet 50% des paiements en France dans l'étude 2022. Mais la trajectoire est à la baisse, après 57% en 2019 et 68% en 2016.

L'utilisation des billets et des pièces de monnaie diminue mais demeure le moyen de paiement privilégié des Français pour régler des achats en supermarché, au restaurant ou dans les petits commerces, analyse jeudi la Banque de France. Isolant des données parues dans une étude de la Banque centrale européenne (BCE) en fin d'année dernière, la Banque de France assure que les espèces «restent, en 2022, le moyen de paiement le plus utilisé en volume aux points de vente en France». Le cash représente en effet 50% des paiements en France dans l'étude 2022. Mais la trajectoire est à la baisse, après 57% en 2019 et 68% en 2016.

Par ailleurs, «les ménages sont nombreux à valoriser la possibilité de payer en espèces», souligne la banque centrale, 57% des consommateurs considérant qu'il est important d'avoir cette possibilité. La carte poursuit de son côté son irrésistible ascension entre 2019 et 2022 (43% des paiements l'an dernier), portée par l'essor du commerce en ligne, lui-même accéléré par les confinements et la démocratisation du paiement sans contact. Ce dernier représente 51% des paiements par carte dans les points de vente physiques. Le chèque poursuit sa décrue (4%), talonné désormais pas les applications mobiles (2%).