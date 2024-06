La semaine dernière, le CAC 40 avait connu sa pire chute hebdomadaire (-6,23%) depuis l'invasion de l'Ukraine en mars 2022.

Après avoir connu sa pire semaine depuis mars 2022, en raison des incertitudes politiques en France, la Bourse de Paris a ouvert en hausse ce lundi. Vers 9h05, le contrat à terme du CAC 40 gagnait 0,51%. La Bourse de Francfort s'octroyait 0,50% et celle de Londres 0,19%. Tandis que vendredi dernier, à Paris, l'indice avait chuté de 2,66% à 7.503,27 points, au plus bas depuis le 25 janvier.

La semaine dernière a été marquée par la pire chute hebdomadaire du CAC 40 (-6,23%) depuis mars 2022, qui correspondait au moment de l'invasion russe en Ukraine. L'indice a ainsi vu tous les gains cumulés depuis le 1er janvier s'évaporer, faisant office d'exception parmi les autres indices européens.

« Les indices européens devraient tenter un rebond technique lundi matin après la tempête de la semaine dernière », toutefois ils « devraient rester nerveux en fonction des développements politiques en Europe et plus particulièrement en France », commente le spécialiste de l'investissement pour Mirabaud, John Plassard.

La dissolution de l'Assemblée nationale en France annoncée par le président de la République le 9 juin dernier, en réaction à la forte montée de l'extrême droite lors des élections européennes, a été suivie d'une semaine de rebondissements et de confusion politique avec des alliances et la désignation des candidats décidées dans l'urgence.

Dans la foulée de sa victoire aux européennes, le parti d'extrême droite, Rassemblement national, débute cette campagne en tête des sondages, donné autour de 30% des voix. « Les politiques conservatrices n'étant jamais de bon augure pour les perspectives d'investissement, les marchés français devraient continuer à être sous pression cette semaine », souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le marché obligataire, « l'écart entre les rendements français et allemand à 10 ans a franchi la barre des 80 points de base, un record depuis la crise de la dette qui a frappé la zone euro il y a plus de dix ans », a-t-elle poursuivi.

Cet écart entre les deux taux - dit « spread » - est un indicateur de mesure de la confiance des investisseurs envers la France et ses perspectives économiques de long terme. « On peut craindre que l'écart de rendement sur les obligations françaises, la baisse des actions et potentiellement la chute de l'euro perdurent au moins jusqu'au 7 juillet », estime Christopher Dembik, conseiller en investissement de Pictet AM.

Vendredi, l'euro est tombé jusqu'à 1,0668 dollar, sur le marché des changes, soit au plus bas depuis un mois et demi. Enfin, le marché devra digérer les données économiques chinoises mitigées qui ont été publiées dans la nuit de dimanche à lundi : les ventes au détail ont augmenté en mai, mais la croissance de la production industrielle a ralenti, ce qui est le signe d'une reprise inégale de la deuxième économie mondiale.