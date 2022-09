Le budget des Jeux olympiques de Paris impacté par l'inflation

Amélie Oudéa-Castéra

"On sait qu’il y a des vents contraires, notamment avec l’inflation." reconnaît la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra interrogée par Le Parisien.

"Le budget du Comité d'organisation des Jeux olympiques, financé quasi exclusivement par le privé, a été bâti avec une inflation à 1,8 %, aujourd’hui on est autour de 6 %. Il faut donc s’assurer que ce concept de Jeux sobres – pour lequel on a jusqu’à présent très bien tenu les coûts et les échéances, notamment côté Solideo (la société de livraison des ouvrages olympiques, chargée notamment de construire le village et le centre aquatique) – ne sera pas mis à mal. On sait déjà que l’inflation va nous imposer de réviser certains cahiers des charges et certaines approches, tout en veillant à préserver la qualité de l’expérience des Jeux et à un héritage utile aux Français." reconnaît la ministre.