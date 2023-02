Le ballon espion chinois disposait d'outils pour collecter des communications et faisait partie d’une flotte ayant survolé 40 pays à travers le monde

xxxx

Selon des informations du New-York Times, le ballon espion chinois abattu par l'armée américaine au-dessus de l'océan Atlantique était capable de collecter des signaux de communication. Cet engin faisait partie d'une flotte de ballons de surveillance dirigée par l'armée chinoise qui avait survolé plus de 40 pays sur les cinq continents, a déclaré le département d'Etat américain.

Les Etats-Unis ont utilisé des images haute résolution des survols pour déterminer les capacités du ballon. L'équipement du ballon "était clairement destiné à la surveillance du renseignement et incompatible avec l'équipement à bord des ballons météorologiques", selon le département d’Etat.

Le ballon avait plusieurs antennes dans un réseau qui était "probablement capable de collecter et de géolocaliser les communications". Les panneaux solaires de la machine étaient suffisamment grands pour produire de l'énergie pour faire fonctionner "plusieurs capteurs de collecte d'intelligence active".

L'agence a également déclaré que le gouvernement américain avait la certitude que la société qui a fabriqué le ballon avait des liens commerciaux directs avec l'armée chinoise, citant un portail d'approvisionnement officiel pour l'armée.

Les responsables américains ne savent pas exactement quels types de communications le satellite tentait de collecter et n'ont pas déterminé quels sites le ballon visait.

Les responsables américains affirment que l’administration Biden a déclassifié les informations qu’elle a recueillies sur le ballon qui a traversé les Etats-Unis la semaine dernière et les opérations plus larges de surveillance par ballon de l’armée chinoise afin d’informer le public américain et les pays alliés et partenaires des activités d’espionnage de la Chine.

La présence du ballon aux Etats-Unis a déclenché une crise diplomatique et a contraint le secrétaire d'Etat Antony Blinken à reporter un voyage à Pékin, où il devait rencontrer le président chinois Xi Jinping.

Après qu'un avion de chasse américain a abattu le ballon samedi, le gouvernement chinois a déclaré que les États-Unis avaient réagi de manière excessive et violé la convention internationale, et que la Chine se réservait le droit de riposter.