La vaccination obligatoire au lycée doit être pour les enseignants pas pour les adolescents estime la présidente de la Société française de pédiatrie

Profs Education Nationale

"La vaccination obligatoire au lycée, je dirais de manière un peu provocatrice, elle doit être pour les enseignants. Les enseignants qui vont donner l’exemple et qui pourront être protégés et qui pourront assurer l'enseignement et les cours" a déclaré mercredi matin, sur France Info, la présidente de la Société française de pédiatrie, Christèle Gras-Le Guen, qui est, par ailleurs, cheffe du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes.

"La vaccination des moins de 12 ans n'est pas du tout d'actualité dans la mesure où il a été clairement constaté depuis le début de cette pandémie, qu’ils sont moins souvent infectés et certainement moins participants dans la chaîne de contamination et dans la dynamique de la pandémie." a ajouté Christèle Gras-Le Guen.