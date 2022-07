La Tour Eiffel est-elle rongée par la rouille ? Risque-t-elle de tomber ?

Tour Eiffel

Actuellement en cours, la 20e campagne de peinture de la tour Eiffel serait non seulement la plus chère mais probablement aussi la plus inefficace de l’histoire du monument.

Selon l'hebdomadaire Marianne, le symbole de Paris est très mal en point. Depuis 2010, plusieurs rapports confidentiels dont « Marianne » dit détenir des copies mettent en garde sur les défauts de maintenance et l’ampleur des dégradations.

La campagne de peinture actuelle, lancée en 2018 en prévision des jeux Olympiques, avait pour ambition d’y remédier et de mettre les bouchées doubles, mais elle virerait au fiasco, toujours selon Marianne.

« Dans l’urgence, à certains endroits, une simple couche de peinture est juste badigeonnée sur les couches existantes, qui s’écaillent et ne tiennent pas, c’est une hérésie », dénonce un spécialiste cité par Marianne, « affolé » par les choix techniques actuels écrit Marianne.

« Ce qui est le plus important est de s’opposer à un commencement de rouille. » Or, 133 ans plus tard, à certains endroits, la rouille a gagné et ronge le fer du monument comme les termites le bois. « Elle ne risque pas de tomber demain matin, rassure un très bon connaisseur du site, mais il est vrai qu’elle ne va pas bien du tout… »