La sonde russe Luna-25 s'est écrasée sur la Lune

La sonde Luna-25 avait décollé le 11 août à bord d'une fusée Soyouz.

L'agence spatiale russe a annoncé dimanche que sa sonde spatiale Luna-25 s'était écrasée sur la Lune. "Le 19 août, conformément au programme de vol de Luna-25, une impulsion a été donnée pour former son orbite elliptique avant l'atterrissage. Vers 14h57, heure de Moscou, la communication avec l'appareil Luna-25 a été interrompue. Les mesures prises les 19 et 20 août pour rechercher l'appareil et entrer en contact avec lui n'ont donné aucun résultat", a déclaré l'agence spatiale d'État Roscosmos sur son canal Telegram officiel. L'engin est passé sur une orbite non prévue et "a cessé d'exister à la suite d'une collision avec la surface lunaire", a admis Roscosmos.

L'atterrisseur robotisé non habité, lancé au début du mois, s'est écrasé après s'être mis en orbite de manière incontrôlée. Cette annonce intervient après que le pays a fait état d'une "situation anormale" que ses spécialistes étaient en train d'analyser samedi.

Cette mission était la première du pays à se rendre sur la surface lunaire depuis près de 50 ans. La Russie espérait que le robot passerait un an à collecter des échantillons de roche et de poussière après avoir atterri sur le pôle sud de la lune, ce qui devait se produire lundi, devançant ainsi la mission lunaire indienne Chandrayaan 3 dont l'alunissage est prévu le 23 ou 24 août.

À Lire Aussi

Vol habité de SpaceX : Elon Musk répond à un tacle de l'agence spatiale russe, celle-ci réplique