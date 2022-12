La réforme des retraites est un bras de fer, qui oppose aussi Emmanuel Macron et Elisabeth Borne

Elisabeth Borne

"La réforme des retraites est un bras de fer. Il oppose l’exécutif et les syndicats ; l’exécutif et les oppositions ; l’exécutif et l’opinion. Mais aussi les deux têtes de l’Etat, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne" souligne l'Opinion.

"Entre le président de la République et sa Première ministre, le fer se loge dans un gant de velours : l’affrontement est feutré, aimable, et se termine quoi qu’il arrive par la victoire de l’Elysée, comme le veut la Constitution. Mais le jeu de ping-pong entre les deux rives de la Seine en dit long sur le décisionnaire final, partagé entre le souci de la rapidité et sa propension naturelle à étirer le temps. Sur le calendrier, sur l’âge, sur le rythme, sur le report des annonces, sur la méthode, l’histoire de la réforme depuis le début du quinquennat est jalonnée de coups de pression sur la Première ministre."

Il y a aussi François Bayrou "qui joue les ralentisseurs depuis le début du quinquennat. L’Elysée est persuadé d’avoir perdu des plumes aux législatives pour avoir affiché l’âge légal de 65 ans dans le programme. Autant avoir les avantages de l’audace puisqu’on en a déjà subi les inconvénients. Tous ceux qui mettent du sable dans la machine énervent particulièrement le Président. Emmanuel Macron n’apprécie pas la récente interview du président du MoDem au Journal du dimanche, le 11 décembre, dans laquelle ce dernier appelle à plus de pédagogie."