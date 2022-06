Pollution en Chine

Environ 97% des habitants de la planète vivent dans des régions où la qualité de l'air est généralement inférieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le smog réduit l'espérance de vie dans le monde plus que le tabagisme, l'alcool ou un mauvais assainissement.

Mais, la quantité de particules dangereuses dans l'air en Chine a chuté de 40% de 2013 à 2020, selon le Power Coverage Institute de l'Université de Chicago, cité par le magazine Time ce qui pourrait ajouter environ deux ans à l'espérance de vie moyenne si cette tendance se prolongeait.

Le succès de la Chine, qui s'appuie sur les restrictions del'utilisation de l'automobile et la combustion du charbon dans les principales villes, a été rapide, avec sa baisse de 40 % en sept ans équivalant presque à une baisse de 44 % de la pollution de l'air aux États-Unis sur 30 ans à partir de 1970, après l'historique Clear Air Act.

Cependant, Pékin reste trois fois plus polluée que Los Angeles, la ville la plus polluée des États-Unis, et la norme nationale pour les particules dans l'air est six fois supérieure à celle recommandée par l'OMS.

Mais la Chine n'est pas le seul gros pollueur. Près de la moitié de la hausse mondiale de la pollution de l'air est venue d'Inde en 2020, même après qu'un confinement national strict ait été imposé par le Premier ministre Narendra Modi en mars de la même année face au Covid-19.