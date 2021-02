La ministre de la Culture évoque une prochaine réouverture des musées et monuments

Roselyne Bachelot

Nous nous préparons pour la réouverture le plus vite possible des musées et des monuments a déclaré lundi matin sur BFM TV, Roselyne Bachelot qui rencontre les réprésentants du secteur aujourd'hui. "Je ne donne pas de date, cela peut être assez rapide. Dès qu'il y a une possibilitér nous le ferons". Il faut un préavis de qelques jours ou même de quelques semaines, a-t-elle expliqué, on ne rouvre pas un musée comme on appuie sur un bouton pour allumer la lumière.

Selon la ministre de la Culture : "Il faut que le nombre de contaminations et la pression sur le système hospitalier soient dans un mouvement de décru." pour que la réouverture soit possible.

Interrogée sur les festivals d'été, la ministre de la Culture e problème ce sont les festivals debout comme Les Vieilles Charrues qui brassent des dizaines de milliers de personnes.