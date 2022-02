La maire LR de Calais, Natacha Bouchard, appelle à voter Macron

Migrants à Calais

"Je vais soutenir Emmanuel Macron. Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit réélu, j'estime qu'il est le plus en capacité de gagner la prochaine élection présidentielle. J'ai d'ailleurs voté pour lui au second tour de la présidentielle en 2017." déclare la maire LR de Calais, Natacha Bouchard, dans une interview au Figaro où elle couvre de louanges Emmanuel Macron..

"J'aborde cette présidentielle sans esprit partisan mais par le biais uniquement de l'intérêt général de Calais, une ville exposée en permanence." ajoute la maire de Calais.

"J'ai vu la capacité d'Emmanuel Macron à prendre des décisions pertinentes comme pour le soutien au monde économique. Les mesures prises n'allaient pas de soi, mais elles étaient très fortes. Ça a permis d'éviter un effondrement économique tel qu'on nous l'avait prédit".

Natacha Bouchard ajoute : "Ce n'est pas un choix contre Valérie Pécresse mais un choix de responsabilité dans l'intérêt de mon territoire. Depuis 2017, on a trouvé une écoute attentive et un soutien de la part du président avec des actes face à la difficulté de la gestion migratoire."

"Je suis adhérente des Républicains, même si j'imagine qu'on va me demander de me mettre en retrait de LR. Mais je ne veux pas quitter ce parti dont je suis adhérente depuis 1979 sauf si on m'y oblige." précise la maire de Calais