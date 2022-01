D'autres journalistes tels que l'Australien Cheng Lei et le ressortissant chinois Haze Fan sont détenus depuis plus d'un an pour des allégations d'implication dans des affaires de sécurité de l'État.

En 2021, le correspondant de la BBC en Chine, John Sudworth, qui a fait de nombreux reportages sur le Xinjiang, a quitté le pays pour Taïwan. Lui et sa famille ont été suivis à l'aéroport et dans la zone d'enregistrement par des policiers en civil.