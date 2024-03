La laïcité est en danger dans notre pays selon huit Français sur dix

64% des Français pensent que la laïcité est bafouée dans l'espace public.

D’après une étude Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, les Français jugent la laïcité menacée dans l’espace public et à l’école.

Tous les Français, quelle que soit leur couleur politique, partagent ce sentiment : de 68% chez les sympathisants de La France Insoumise (LFI) à 89% pour ceux du Rassemblement national (RN), la laïcité est menacée (78%).

La laïcité n'a jamais compté autant de partisans en France : 82% des personnes interrogées sont favorables à la loi interdisant le port de signes religieux à l'école. Dans le détail, si une majorité de 61% des Français considèrent que la laïcité est bien respectée à l'hôpital et dans les services administratifs, 56% jugent qu'elle l'est mal à l'école et 64% pensent qu'elle est bafouée dans l'espace public.