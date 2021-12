La Haute Cour britannique autorise l'expulsion de Julian Assange vers les Etats-Unis

M. Assange est recherché aux États-Unis pour la publication de milliers de documents classifiés en 2010 et 2011.

S'il est reconnu coupable aux États-Unis, M. Assange, 50 ans, encourt une peine pouvant aller jusqu'à 175 ans de prison, ont déclaré ses avocats. Cependant, le gouvernement américain a déclaré que la peine était plus susceptible d'être comprise entre quatre et six ans.